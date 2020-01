L'Union Saint-Gilloise a balayé une offre de 800.000 euros pour Ismaël Kandouss !

Le défenseur central était la cible n°1 de Courtrai pour remplacer Gary Kagelmacher qui vient de quitter le club.

Arrivé en provenance de Dunkerque le 14 janvier 2019, Ismaël Kandouss s'est vite imposé à l'Union Saint-Gilloise où il est devenu un titulaire indiscutable et une valeur sûre. Considéré comme l'un des meilleurs à son poste en D1B, le Franco-Marocain n'arrête pas d'enchaîner les bonnes prestations côté unioniste et cela suscite évidemment les convoitises. D'ailleurs, Courtrai a formulé une offre conséquente durant ce mercato hivernal, mais celle-ci sera pourtant repoussée par le club bruxellois...

En effet, l'USG vit toujours très mal le fait d'avoir vu Faïz Selemani filer gratuitement à Courtrai après avoir cassé son contrat l'été dernier. Le pensionnaire de D1B a encore une dent contre les Kerels et n'aurait donc pas séparer les deux dossiers pourtant bien distincts. Une décision qui prive le club d'un beau montant et qui pénalise un joueur qui avait l'occasion d'évoluer en D1A.

"Courtrai a déposé 800.000 euros sur la table pour s'attacher les services d'Ismaël alors qu'il lui reste un contrat d'un an et demi. L'Union a refusé cette énorme somme alors que le club l'avait acheté 50.000 euros il y a tout juste un an...C'est juste incompréhensible étant donné la plus-value possible. On parle d'un montant record pour un joueur de D1B et ce n'est pas un attaquant", nous explique l’agent du joueur, Thomas Buanec. "Outre l'aspect financier, il y a le volet humain. Ismaël a toujours été correct et professionnel, et le club le prive finalement d'effectuer un pas important dans sa carrière", conclut-il.

En effet, Courtrai a donc dû se rabattre sur une autre cible en optant finalement pour Timothy Derijck qui arrive en provenance de La Gantoise.