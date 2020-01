Anderlecht en passe de prêter Bubacarr Sanneh à un club de Pro League

Après un prêt non concluant à Göztepe en Turquie, le Gambien est revenu à Bruxelles à cet hiver. Mais il ne devrait pas y rester longtemps. En effet, le défenseur central va de nouveau être prêté mais en Jupiler Pro League cette fois-ci.

Bubacarr Sanneh serait sur le point de rejoindre Ostende en prêt, comme le rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Le marché des transferts va bientôt fermer ses portes, et les Côtiers veulent se renforcer avant qu'il ne soit trop tard et éviter la relégation.

Acheté huit millions d'euros à Midtjylland durant l'été 2018, Bubacarr Sanneh avait débuté dans le onze anderlechtois avant d'être vite relégué sur le banc. Cette saison, Anderlecht avait loué le Gambien à Göztepe en Turquie. Un prêt non concluant puisque le joueur, en partie à cause d'une blessure, n'a disputé que cinq matchs pour le club turc. À sa demande, les Mauves tentent de trouver une solution et celle-ci se trouverait en Belgique. Le défenseur central devrait débarquer prochainement à Ostende.