Pourtant mené au score, le Standard renverse la situation en fin de rencontre

Ce vendredi soir, le Standard accueillait Ostende en ouverture de la vingt-troisième journée de Jupiler Pro League.

Michel Preud'homme n'a réservé aucune surprise ce vendredi soir, il alignait la même équipe qui est allée s'imposer à Malines le week-end dernier. Côté ostendais, Dennis Van Wijk a opéré plusieurs changements étant donné qu'il devait faire sans Vandendriessche, Akpala et Sylla.

Mergim Vojvoda avait souligné que les Côtiers viendraient à Sclessin tels "des morts de faim" étant donné leurt avant-dernière place au classement, le Kosovar ne s'était pas trompé. Bien appliqués et bas sur la pelouse, les visiteurs profiteront des nombreuses pertes de balles liégeoises pour tenter de partir rapidement en contre-attaque ou de trouver Sakala esseulé en pointe de l'attaque. D'ailleurs, le Standard a failli se faire surprendre peu avant la demi-heure de jeu quand Jonckheere est parvenu à se faufiler dans le rectangle mais Vanheusden a surgi avant qu'il ne puisse armer sa frappe (29e).

Malgré la possession du ballon, les Rouches ne parviendront pas à se montrer véritablement dangereux devant les cages de Fabrice Ondoa durant la première période. Néanmoins, Amallah verra le portier adverse l'empêcher d'ouvrir la marque juste avant la mi-temps (45e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0.

En seconde période, le Standard montera directement sur le terrain avec des meilleures intentions. D'ailleurs, Carcela tentera sa chance à l'entrée de la surface et verra le poteau gauche d'Ondoa repousser sa frappe (47e). Néanmoins, les Côtiers resteront dangereux et enverront un signal avec ce tir à bout portant de Sakala bien boxé par Bodart (50e). en effet, quelques minutes plus tard, les visiteurs ouvriront la marque via Bataille, bien servi par Skulason (54e), 0-1.

Afin de mieux bousculer une équipe adverse bien regroupée, MPH fera montera Avenatti pour Bastien peu après l'heure de jeu. Finalement, le Standard parviendra à égaliser grâce à une belle frappe de Vojvoda (80e), 1-1. Revigorés par ce but, les locaux pousseront durant les dernières minutes pour tenter de s'adjuger les trois points. Alors qu'Ostende tenait bon face à des Liégeois bien trop brouillons et imprécis ce vendredi soir, Laifis viendra délivrer tout un stade avec une frappe puissante sur laquelle Ondoa ne pourra rien faire (89e), 2-1. Le score ne bougera plus, le Standard s'impose 2-1 contre Ostende.

Les Rouches enchaînent avec ce deuxième succès de suite glané au caractère. MPH et ses troupes ont démontré qu'ils étaient capables de renverser une situation et d'aller prendre les trois points. Avec ce succès, le Standard monte à la quatrième place avec 41 points au compteur. Ostende reste cantonné à l'avant-dernière place avec 18 points.

Avertissements : Guri (60e), Palaversa (65e)

Standard : Bodart, Vojvoda, Laifis, Vanheusden, Gavory, Cimirot, Bastien (Avenatti 61e), Carcela, Lestienne (Boljevic 73e), Amallah, Oulare (Cop 83e)

Ostende : Ondoa, Bataille (Boonen 83e), Faes, Milovic, Skulason, Ndenbe, Jonckheere (Tanghe 71e), Palaversa, Capon, Neto, Sakala (Guri 56e)