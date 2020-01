Arsenal fait confiance à ses jeunes alors que les Gunners affrontent Bournemouth pour la première fois en FA Cup

Comme de nombreuses équipes de Premier League impliquées dans la doyenne des compétitions, Arsenal fera confiance en ses jeunes joueurs. En effet, seront titularisés, notamment Nketiah, Martinelli, Saka et Willock. Voici le XI complet retenu par Mikel Arteta :

📋 Tonight's team news... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 leads the attack 🇧🇷 Gabriel Martinelli stays in the starting XI 🇫🇷 @MatteoGuendouzi also starts 🏆 #EmiratesFACup

De son côté, Bournemouth, actuellement 18ème en Premier League, alignera les onze joueurs suivants. Genesini, sur le banc, est repris pour la première fois alors qu'il est âgé de 18 ans. Le match débute à 21h au Vitality Stadium :

🔺 Six changes to the starting XI

🔺 Steve Cook returns from suspension

🔺 Alex Dobre and Brooklyn Genesini are named on bench



