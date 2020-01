Anderlecht va-t-il trouver son attaquant en Premier League ?

Anderlecht cherche toujours un renfort offensif, si possible bon marché et capable d'aider le club dès son arrivée.

Et d'après le média anglais The Athletic, le RSCA aurait un oeil sur Isaac Success (24 ans), ailier de formation capable d'évoluer en pointe et peu utilisé cette saison à Watford. Un prêt serait l'option envisagée et elle permettrait à Anderlecht de limiter les dépenses cet hiver, comme prévu. Cardiff City est également intéressé par Success.

Champion du monde U17 en 2013 avec le Nigeria, Isaac Success a rejoint Watford en 2016 contre 15 millions d'euros en provenance d'Udinese, après deux saison en prêt à Grenade - trois clubs appartenant alors à la "galaxie Pozzo" (Grenade a depuis été revendu), qu'ont également bien connu Sven Kums et Stefano Okaka, entre autres. Il a disputé depuis 61 rencontres pour Watford, inscrivant cinq buts et délivrant cinq assists.