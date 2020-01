Qui est Torgeir Børven, l'attaquant suivi par Anderlecht ? "Un véritable finisseur"

Le marché des transferts fermera ses portes vendredi à minuit. Le club bruxellois a donc encore un peu plus de deux jours pour se renforcer.

Anderlecht souhaite s'attacher les services d'un nouvel attaquant durant ce mercato hivernal. En manque de liquidités, les Mauves explorent toutes les pistes possibles. Parmi les plus récentes, il y a celle menant à l'ailier Isaac Success sur une voie de garage à Watford et l'une conduisant tout droit en Norvège. En effet, Torgeir Börven, le meilleur buteur du championnat norvégien (21 buts) la saison passée est dans le viseur d'Anderlecht.

Mais qui est ce buteur âgé de 28 ans ? Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec Kristian Holtan, un confrère norvégien de Telemarksavisa qui suit chaque week-end les prestations d'Odds BK, l'équipe de Börven.

"Børven est un véritable finisseur. Adroit devant les buts, il sait être à la base et à la conclusion des actions. Il dispose également d'un très bon placement et se trouve souvent au bon endroit au bon moment. Il a même progressé de ce point de vue-là, on pourrait dire de lui qu'il est un renard des surfaces. Sinon en dehors du football, c'est un gars décontracté et sérieux ", nous confie Kristian Holtan.

Le joueur âgé de 28 ans avait déjà tenté l'aventure à l'étranger lorsqu'il a rejoint Twente en 2014 en provenance de Valerengen. "Il a passé un certain temps aux Pays-Bas, trois ans. Mais sa période à Twente a été entachée de plusieurs blessures. Il est donc difficile de dire s'il peut réussir dans un meilleur championnat que celui de Norvège", explique le journaliste de Telemarksavisa.

Börven, ne disposant plus que d'un contrat de six mois du côté d'Odds BK, serait sur le départ. "Je viens de lui parler et il ne voulait rien dire sur Anderlecht. Mais on m'a dit que son agent avait une réunion Skype avec un club intéressé pendant que nous parlons. Ça pourrait être Anderlecht !", a conclu Kristian Holtan.

Le Norvégien débarquera-t-il bientôt à Bruxelles ? Affaire à suivre...