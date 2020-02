Adama Niane: "J'ai marqué contre Ostende, maintenant je veux marquer pour Ostende"

Adama Niane arrive à Ostende avec enthousiasme et ambitions.

Resté à quai à Charleroi depuis le début de la saison, Adama Niane espère désormais se relancer avec le KVO. "Je remercie Charleroi, mais je suis très heureux d’arriver ici à Ostende", confirme-t-il.

Et s’il n’a pas joué avec le Sporting cette saison, l’attaquant malien affirme être en forme. "Je me suis entraîné à fond, parce que je suis en professionnel et j’ai joué un match amical il y a moins d’une semaine, donc je peux dire que ça va."

Et Ostende est un club qui lui rappelle des souvenirs puisqu’il avait marqué l’un de ses sept buts avec le KVO. "Mais maintenant c’est passé, je veux désormais marquer pour Ostende", conclut le Malien, qui pourrait débuter son aventure ostendaise ce week-end, contre Saint-Trond.