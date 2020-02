Anderlecht peut enfin être fier : "On a montré ce qu'on valait !"

Le RSC Anderlecht a peut-être disputé son meilleur match de la saison. Les Mauves ont été dominer La Gantoise, sans être assez efficaces devant. Frank Vercauteren était très heureux.

Sans surprise, Franky Vercauteren était un entraîneur fier après la rencontre (1-1) livrée par ses joueurs à La Gantoise. "Je n'ai qu'une déception, c'est le résultat. Je suis très vraiment très fier de la prestation de mon équipe. On a montré nos qualités et ce dont on était capable", se réjouissait l'entraîneur du RSCA.

"Malgré de nombreux absents, notamment des leaders, on a rivalisé avec une équipe présentée comme la meilleure du pays. Je suis heureux de voir la progression notamment de mes jeunes joueurs. Vous avez vu leur date de naissance ? Il y a de la marge pour construire", ajoute Vercauteren. "Une cote ? On ne peut évidemment pas donner 10 car c'est toujours perfectible et qu'il n'y avait pas l'efficacité. Mais 8 ou 9, selon qu'on se focalise sur le résultat ou la forme".