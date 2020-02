📷 Courtrai - Antwerp : une bataille des Eperons d'or sur et à côté du terrain

Une soirée de Coupe avec un ticket pour le Heysel comme pari, vous devez vous attendre à beaucoup de duels sur le terrain. Ce fut également le long de la ligne de touche pour les joueurs et supporters.

Tout a très bien commencé avec un joli tifo du public.

En plus des supporters de l'Antwerp dans la section des visiteurs, il y avait aussi beaucoup de Sinjoren mélangés à la foule locale dans la tribune principale. Au début, il y avait une atmosphère agréable, mais après le 0-1, la police a dû se précipiter pour quelques émeutes.

Quand l'Antwerp a réclamé un penalty pour la deuxième fois, des gobelets en plastique ont été jeté par des supporters. Lorsque Wesley Hoedt a dû quitter le terrain blessé après la pause, lui et le médecin de l'Antwerp ont eu une grosse douche de bière.

Plus nous nous rapprochions du coup de sifflet final, plus l'atmosphère était tendue sur le terrain et dans les tribunes.

Mais après le match, Alexis De Sart est allé réconforter son frère Julien.