Lior Refaelov a déjà la finale de la Coupe dans un coin de la tête: "Ce sera spécial pour moi"

Décisif jeudi soir, l'Israélien retrouvera ses anciennes couleurs, au Heysel, le 22 mars.

L'Antwerp a validé son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique et retrouvera donc les joies d'une finale, 28 ans après son dernier sacre. Mais pour Lior Refaelov, ce sera déjà la troisième finale de Coupe, en Belgique.

D'autant plus particulier, qu'il a joué les deux premières avec son futur adversaire. "Ce sera spécial", confirme-t-il. "Mais il reste plus d'un mois jusque-là et j'espère que ça laissera le temps à tous nos joueurs pour aborder ce rendez-vous en pleine forme."

Et il pense aussi à Dieumerci Mbokani, suspendu à Courtrai, mais qui sera de retour au Stade Roi Baudouin. "C'est l'un des joueurs les plus important pour nous et on aura vraiment besoin de lui pour cette finale."