Saelemaekers vu par un ex-équipier : "Alexis oserait prendre un coup-franc devant 80.000 personnes à San Siro !"

Ilias Moutha-Sebtaoui (20 ans) est actuellement prêté au F91 Dudelange par le Sporting Charleroi, mais il a évolué avec Alexis Saelemaekers à Anderlecht. Le jeune portier a accepté d'évoquer son pote, qui vivra son premier derby milanais ce dimanche ...

Ilias, tu as côtoyé Alexis Saelemaekers à Anderlecht dans le noyau A. Quelles sont ses qualités majeures ?

Sa technique, son volume de jeu ... Mais surtout son envie ! À son âge, il ose plus que les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas seulement du talent mais qui travaille beaucoup et qui a des "couilles" : il n'aurait pas peur, par exemple, de prendre un coup-franc devant 80.000 personnes ! Mais c'est aussi quelqu'un de très bien élevé, avec une mentalité positive.

On sait aussi que c'est quelqu'un d'ambitieux, une forte tête.

Alexis sait ce qu'il veut dans la vie. C'est un ami, c'est quelqu'un de très gentil et très bien élevé, ses parents sont de bonnes personnes. Mais oui, comme je l'ai dit, il a un fort caractère - on en a besoin pour réussir, en football.

Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il arrive aussi loin, jusqu'à l'AC Milan ?

Non, franchement pas. Parfois, il n'était pas titulaire. Quand moi j'étais au Standard, chez les jeunes (avant Anderlecht, nda), il ne jouait pas souvent contre nous. Mais sa chance est qu'il est resté à Anderlecht, a débuté en équipe A. Et il a travaillé dur !

Ce n'était pas le plus fort de son équipe à l'époque, donc ?

Oh non, pas du tout (rires). Mais il a une grande confiance en lui, il a grandi (physiquement) et a été plus à l'aise dans les duels. Puis, sa personnalité, ça l'a bien aidé.

Quelle équipe supportait-il quand il était petit ? Tu peux dire que c'était l'Inter (rires).

Non, franchement, je ne sais pas (il rit). Il a toujours été un grand fan d'Anderlecht, ça, je le sais à 100%, mais le reste ... Aucune idée.

Penses-tu que le football italien peut le mettre en difficulté sur le plan tactique ?

Il aura moins d'espaces qu'en Jupiler Pro League, et les défenseurs en Italie, c'est du costaud. Mais je pense que ça ira. Tactiquement, Alexis est fort. Nos coachs en équipes de jeunes à Anderlecht nous ont bien formés sur ce plan. Après, il est très bon mais a encore beaucoup à apprendre, surtout dans un grand club comme l'AC Milan : il faut apprendre et écouter !

Est-ce qu'Alexis, selon toi, doit améliorer son efficacité ?

C'est vrai que ses statistiques, avec seulement deux buts, sont assez faibles, mais ce n'est pas un attaquant. S'il est arrivé à Milan pour être arrière droit, c'est différent. Il faut voir ce qu'on lui demande sur le plan offensif : des centres, des courses, ou de l'efficacité. Sur ce dernier point, il peut progresser, ce serait bien pour lui.

Tu es encore en contact régulier avec lui ?

Oui, tous les jours. On s'est encore contactés régulièrement sur FaceTime ... Alexis est heureux à Milan. Il m'a dit qu'il était impressionné par le stade, par les gens - il a signé son contrat en présence de Paolo Maldini, c'est quelque chose. Il m'a aussi dit que maintenant, c'était à lui de travailler ...

Alexis m'a dit que Zlatan a une présence folle, il est très charismatique

Il t'a déjà parlé de Zlatan Ibrahimovic ?

Zlatan, je l'ai connu à Manchester United (Ilias Moutha-Sebtaoui a suivi la formation mancunienne de 2015 à 2017, nda) et Alexis m'a dit pareil sur lui : il a une présence de fou, il est très charismatique ! Zlatan, c'est vraiment quelqu'un de grand dans le monde du football ...

Ilias, tu as dit que Saelemaekers n'était pas le meilleur de sa génération. Mais alors, qui étaient les meilleurs selon toi ?

En sélection, parmi les joueurs jugés plus talentueux que lui, il y avait Thibaud Verlinden, actuellement à Stoke City. Adrien Bongiovanni, de l'AS Monaco (prêté en première partie de saison au Cercle de Bruges, formé au Standard, nda). En défense, Zinho Vanheusden, très fort. Ils étaient tous plus forts qu'Alexis, et j'en oublie ...

Certains percent plus lentement. Ca prouve qu'être une star chez les jeunes ne mène pas automatiquement à une grande carrière ?

On le sait tous.

Mais y avait-il un peu de jalousie quand Alexis a signé à Milan ?

Non. Tous les joueurs que je connais, tous nos amis sont contents et fiers qu'Alexis ait signé pour un très grand club comme l'AC Milan. Je suis sûr qu'il fait partie de ceux qui peuvent envisager l'Euro 2020 en fin de saison grâce à la visibilité de la Serie A.