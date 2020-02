Nicolas Raskin n'a pas été surpris par sa titularisation contre Bruges

Titularisé pour la première fois avec le Standard, le jeune médian a eu droit à un beau baptême du feu ce mercredi soir face au Club de Bruges.

Le joueur âgé de 18 ans attendait ce jour depuis longtemps mais n'a pas été surpris par sa titularisation. "Ce n'était pas inattendu étant donné que cela fait plus d'une semaine que nous travaillons la tactique puisque le match a été reporté. Je m'en doutais un peu puis cela a été confirmé à la théorie d'avant-match", a confié Nicolas Raskin avant de faire part de son ressenti concernant la rencontre. "Un peu de stress avant de débuter puis après plus rien. C'était très physique et nous avons bien rempli le job défensivement", souligne le médian.

"Nous sommes bien remontés sur le terrain après la pause. Un score logique mais nous aurions peut-être pu marquer un goal. Je suis en tout cas content de cette première titularisation face au Club de Bruges. C'est pour ce genre de match que l'on s'entraîne. J'ai continué de travailler dur et j'y ai toujours cru", a conclu Nicolas Raskin.