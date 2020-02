🎥 Sedan, meilleure défense du monde ?

La défense ardennaise a encore prouvé ce samedi soir qu'elle était tout simplement imprenable. Pourtant, Sedan affrontait l'autre leader du championnat ; Bastia.

Certes, les deux équipes évoluent en National 2 (quatrième division française). Mais les Ardennais ont certainement - en tout cas statistiquement - une des meilleures défenses du monde. Ils l'ont encore prouvé ce samedi soir en enregistrant un nouveau match nul et vierge. Et oui, la défense sedanaise n'a encaissé qu'un seul but... en 19 matchs cette saison. Cela leur fait donc 18 "clean sheets" en 19 matchs.

Autre événement marquant de cette rencontre ; plus de 11.000 spectateurs étaient présents pour assister à cette rencontre de Nationale 2. Qui plus est, c'était chaud en ville durant la journée. En effet, une centaine de "hools" d'Utrecht sont venus à Sedan pour en découdre avec les supporters corses. Plusieurs personnes semblent blessées rapportent le journal L'Equipe. En tout cas, cela donne les images suivantes :

Décidemment, il ne faut pas évoluer en Premier League pour qu'il se passe des choses...