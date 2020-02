Hein Vanhaezebrouck à nouveau cité aux Pays-bas

L'ancien coach de Gand et d'Anderlecht avait déjà été cité à Feyenoord l'an dernier.

Alors qu'il avait plus ou moins écarté la possibilité de prendre un poste en Belgique, Hein Vanhaezebrouck sera-t-il tenté par une aventure néerlandaise? Selon Voetbal International, il fait partie des pistes envisagées par le PSV, qui se cherche un entraîneur depuis l"éviction de Mark Van Bommel, le 16 décembre dernier.

Mais le Belge n'est pas le seul candidat: les Allemands Roger Schmidt, ancien coach de Leverkusen et du Red Bull Salzbourg et Markus Weinzierl (ex-Schalke et Stuttgart) intéresseraient également le PSV, décevant quatrième d'EreDivisie à onze journées de la fin du championnat.