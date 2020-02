U21: Anderlecht cartonne, le Standard déchante!

Intraitables depuis le début de la saison, les jeunes Mauves confirment.

Trois jours après la défaite d'Anderlecht à Malines, les U21 des deux clubs se sont retrouvés, lundi soir. Et les jeunes Mauves ont vengé leurs aînés (1-4). Les buts anderlechtois ont été inscrits par Kalulika, Leoni et Dailly, auteur d'un doublé.

Mauvaise soirée en revanche pour les jeunes du Standard, battus par les U21 de La Gantoise: ce sont Mbayo, Jalloh et George qui ont trouvé l'ouverture pour les Buffalos, Théate a marqué l'unique but liégeois (1-3). Au classement, Anderlecht conforte sa place de leader, avec deux unités et un match de retard sur la Gantoise, le Standard pointe en septième position.