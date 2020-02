Bruges provoque Manchester United : "A Quand remonte votre dernier match de Ligue des Champions ?"

Le Club de Bruges a certainement été vexé des récentes publications mancuniennes rappelant les débâcles brugeoises lors des dernières confrontations entre les deux équipes. Manchester United s'était imposé 1-3 grâce à Fellaini et 4-0 grâce un hat-trick de Wayne Rooney, comme nous le rappelions ce jeudi après-midi.

Le compte Twitter du Club de Bruges ne voulait pas en rester là. Ils se sont moqués de la méforme de leur adversaire du soir. Manchester United ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions cette saison, contrairement aux Brugeois qui, certes déjà éliminés, ont participé à la phase de groupe, d'où la pique envoyée sous forme de question rhétorique : "Quand était votre dernier match de Ligue des Champions".

Cela dit, leur dernier match était tout de même un quart de finale contre Barcelone lors de la précédente saison.

What a Champions League night that was! Our last one was in december. Yours? 🤩 https://t.co/TNCxK22kur