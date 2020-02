Europa League : Gand s'incline à Rome; le doublé de Ianis Hagi sauve les Rangers; Isaac Thelin héros malheureux avec Malmö; carton des Wolves et Dendoncker; Arsenal s'impose

Suite et fin de cette manche aller d'Europa League, une soirée riche en rebondissements et en buts malgré la défaite des Buffalos, qui ont limité la casse.

AS Roma - La Gantoise 1-0

Après un avertissement de Dzeko (tête hors cadre), la Roma profitait d'une perte de balle Gantoise pour ouvrir le score via Carles Pérez (13e), joueur prêté par le FC Barcelone. Les Buffalos tentaient de réagir sans se montrer dangereux. Après la pause, les Romains sollicitaient Kaminski qui sortait un grand match pour limiter la casse : devant Smalling (51e) puis Kolarov (87e). Tout est encore jouable avec un but de retard, toutefois les Buffalos devront se montrer plus dangereux au match retour.

Wolverhampton - Espanyol 4-0

Les Wolves et Dendoncker (monté à l'heure de jeu) ont déroulé face aux Catalans, grâce à un festival de Diogo Jota auteur d'un triplé (15e, 67e, 81e). Ruben Neves y allait également de son petit but (52e) offrant une très sérieuse option sur la qualification aux hommes de Nuno Espírito Santo.

Rangers - Sporting Braga 3-2

La rencontre la plus folle de la soirée lors de laquelle Braga menait de deux buts, des oeuvres de Fransergio (11e) puis Abel Ruiz (59e). Les Rangers s'offraient alors une remontada initiée par... Ianis Hagi (67e) et ponctuée par... Ianis Hagi (82e), sans oublier l'égalisation d'Aribo (75e). Hagi se distingue encore de belle manière, et permet aux Rangers de rester en course.

Bayer Leverkusen - FC Porto 2-1

C'était un des chocs de la soirée. Alario(29e) ouvrait le score imité par Havertz (57e) après la pause alors que Díaz (73e) gardait Porto dans le coup en réduisant le score.

APOEL - FC Bâle 0-3

Très belle opération des Suisses à Chypre. Petretta (16e), Stocker (53e) et Arthur Cabral (66e) permettent à Bâle d'entrevoir le prochain tour.

Olympiakos - Arsenal 0-1

Les Gunners prennent une belle option avant le match retour, grâce à un but tardif de Lacazette (81e).

AZ - LASK 1-1

Raguz (26e) ouvrait le score pour les visiteurs. L'AZ a finalement sauvé les meubles en toute fin de rencontre, avec un pénalty de Koopmeiners.

Wolfsburg - Malmö 2-1

L'ex-Anderlechtois Thelin (47e) ouvrait le score sur pénalty pour Malmö mais Brekalo égalisait deux minutes plus tard. A l'heure de jeu, Thelin marquait contre son camp, offrant la victoire aux Loups de Koen Casteels (titulaire).