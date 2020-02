Snelders analyse la course au maintien : "Le Cercle est la meilleure des trois équipes impliquées"

La lutte contre la relégation est aussi passionnante que la course aux PO1, et trois équipes sont désormais impliquées depuis la renaissance du Cercle.

Les quatres semaines à venir risquent d'être éprouvantes pour les trois formations. Bien que Snelders constate que le Cercle a gagné en confiance après solide son six sur six : "Les Brugeois restent les moins bien placés, toutefois la pression est surtout sur les autres équipes car le Cercle a gagné en confiance et est dans une spirale positive. Ils ont été récompensés pour leur bon jeu", a confié Eddy Snelders à ce propos.

"Je les suis depuis deux mois et ils n'ont pas pris beaucoup de points, malgré du beau jeu parfois. A l'heure actuelle, le Cercle est la meilleure des trois équipes impliquées, mais c'est celle qui a le moins de points. Pourtant, ils jouent au foot et continuent à jouer au foot."

Je pense que cela devrait aller pour Ostende

Les Côtiers ne sont pas non plus sereins en cette fin de saison : "Le dernier match opposera le Cercle à Ostende. le Kavé est sérieusement en difficultés actuellement. De ce fait, cela pourrait profiter au Cercle. La confiance a quitté les rangs ostendais, on peut le voir sur le terrain."

Waasland-Beveren est la dernière équipe impliquée : "Ils ont pourtant laissé une bonne impression contre le FC Bruges. Mais l'erreur du défenseur à la fin du match... on ne voit ce genre d'erreur que dans ces équipes."