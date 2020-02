Le talentueux De Cuyper, titulaire contre ManU, récompensé par Bruges !

Maxim De Cuyper a disputé sa première rencontre professionnelle ce jeudi face à Manchester United. Une prestation prometteuse et on devrait voir le flanc gauche recevoir sa chance à l'avenir puisqu'il a été prolongé par le FC Bruges !

Le FC Bruges a annoncé ce vendredi, au lendemain de sa belle prestation contre Manchester United, la prolongation jusqu'en 2023 du jeune latéral gauche Maxim De Cuyper (19 ans). De Cuyper, formé chez les Blauw & Zwart, faisait ses grands débuts en équipe A ce jeudi face à Manchester United, un test énorme pour le capitaine de l'équipe brugeoise de Youth League.

"Bien sûr, je suis ravi de cette prolongation", se réjouit Maxim De Cuyper. "C'était mon rêve d'intégrer l'équipe A quand je suis arrivé à Bruges, en U9. Que ce soit possible dans ce club ambitieux est une récompense pour mon travail et une motivation à faire plus encore".