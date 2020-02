La tension monte à Ostende : "Je suis dévasté"

Dennis van Wijk s'est montré particulièrement frustré et déçu après le partage à domicile contre Zulte Waregem ce samedi soir.

Un partage (1-1) qui n'aurait pas forcément été un mauvais résultat. Si ce n'est que le Cercle de Bruges a confirmé son retour fou, et mérité, à Mouscron. Le Cercle a rejoint Waasland-Beveren, mais Ostende n'a jamais que deux points de plus. Et leur calendrier est certainement le plus compliqué. Ils doivent affronter l'Antwerp et Genk, avant de disputer une finale contre le Cercle de Bruges.

Leur coach était également frustré, car selon lui, ses joueurs ont dominé la rencontre de ce samedi soir : "Je suis dévasté, quand j'y repense. Quand on voit combien d'occasions nous avons créées, c'est deux fois plus que Zulte Waregem, je pense. Zulte avait plus souvent le ballon, mais en première mi-temps, nous avions déjà 4 ou 5 très, très grosses occasions. Et juste après la mi-temps, nous avons eu une autre grande chance que nous ne devions pas manquer". La tension monte à la Côte...