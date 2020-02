Course aux PO1 : Genk surmontera-t-il son programme compliqué ?

En visite à Courtrai, Genk a réalisé une belle affaire au classement et reste un candidat sérieux en course pour les PO1.

Néanmoins, les Limbourgeois sont conscients que les PO1 sont encore loin, et qu'il devront se battre jusqu'à la fin. "Il nous reste encore des rencontres compliquées où nous devrons répondre présent pour prendre le maximum de points", déclarait Dries Wouters au terme de la victoire à Courtrai.

Un programme très difficile attends le Racing avec un choc face au Club de Bruges à domicile, un déplacement à Ostende qui se bat pour éviter la relégation et la réception de Malines également candidat au Top-6.

En PO1, un programme très chargé attendra toutes les équipes qualifiées de toute évidence, il faudra donc passer par là pour montrer ses qualités et mériter sa place aux côtés des meilleures équipes de Pro League : "C'est une victoire très importante pour nous, nous sommes des joueurs après tout et avons l'esprit compétitif pour jouer le top-6. La pression fait partie du jeu, nous la sentons et devrons la supporter", partageait enfin Joakim Maehle.