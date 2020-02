Laszlo Bölöni, grand supporter du Club de Bruges ce jeudi soir

Le technicien roumain n'a plus connu la victoire depuis un bail. Son équipe reste sur un 2 sur 12 en championnat.

Forcément, avec un tel bilan, le Great Old a vu les deux clubs wallons du top 6 le dépasser au classement. Mais Bölöni reste confiant : "Il est important de retrouver notre efficacité offensive. Mais il n'y a pas de remède miracle pour cela" confie-t-il au Nieuwsblad.

Ce week-end, l'Antwerp peut enfin assurer son ticket pour les PO1 : "Nous aurions déjà pu le faire. Contre Bruges, je ne sais toujours pas si but est valide. Et contre le Standard, il y a ce but de classe mondiale d'Oularé".

En tout cas, pour la rencontre de ce jeudi soir à Old Trafford, Laszlo Bölöni a choisi son camp : "Je soutiendrai Bruges. Et je ne dis même pas cela parce que nous jouons contre eux en finale de la Coupe de Belgique trois jours avant les huitièmes de finale de l'Europa League. Mais la tâche sera difficile ; Manchester United n'est pas Lokeren" sourit-il.