Marco Bizot, ancien gardien de Genk, en larmes après la victoire de l'AZ contre l'Ajax

Marco Bizot a joué le match du Super Sunday en Eredivisie le lendemain des funérailles de son père.

Marco Bizot a maintenu à plusieurs reprises son équipe dans le match contre l'Ajax. L'AZ Alkmaar a remporté le choc contre le leader de la Eredivisie et se situe donc au même niveau dans le classement. Le gardien de 28 ans de l'AZ, ayant évolué à Genk entre 2014 et 2017, a gardé une clean sheet et a largement contribué à la victoire.

Après le match, il y a eu des larmes pour Bizot. À peine un jour plus tôt, il était encore aux funérailles de son père. "Il voulait jouer ce match. En tant qu'entraîneur, quand vous voyez quel genre de saison Marco est en train de sortir, vous ne pouvez rien faire d'autre que de le mettre à son poste. Je pense qu'il est vraiment étonnant qu'il puisse le faire après une semaine aussi difficile. Une charge émotionnelle très spéciale ", a déclaré son entraîneur Arne Slot au Algemeen Dagblad.