De retour à l'entraînement, Noë Dussenne fixe son objectif

Victime d'une rupture des ligaments quelques semaines après avoir signé au Standard, Noë Dussenne ne cache pas qu'il a eu besoin de temps pour digérer le diagnostic. Mais il est de retour et il a bien l'intention de rapidement retrouver les joies de la Pro League.

Il a pourtant vécu un cauchemar quand il a appris la gravité de la blessure. "C’était un choc psychologique énorme. C’était super compliqué", confirme-t-il au micro de Standard TV.

"Être prêt pour les playoffs"

"Mais j’ai su avoir un déclic avec l’aide des kinés, des préparateurs physiques et même de certains joueurs qui ont eu la même blessure. Et deux semaines après, quand j’ai recommencé à marcher et je me suis dit, c’est reparti."

Près de six mois plus tard, l’ancien Hurlu a retrouvé le bonheur des terrains d’entraînement cette semaine. "C’était magnifique", se réjouit le défenseur central. Mais Noë Dussenne le sait, un gros travail l’attend encore. "Le prochain objectif sera de retrouver le rythme. (...) Mais j’espère jouer quelques matchs en réserves, puis être prêt pour les playoffs."