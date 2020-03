Les arbitres pour la 30ème journée sont désignés : Bram Van Driessche pour le match d'Anderlecht

La 30ème et dernière journée de la phase classique de la Jupiler Pro League sera certainement le lieu de rebondissements. Alors que Waasland-Beveren va lutter pour le maintien parmi l'élite, trois équipes (Genk, Malines et Anderlecht) vont s'arracher la dernière place qualificative pour les Playoffs 1.

Bram Van Driessche sera l'arbitre des débats entre Saint-Trond et le Sporting d'Anderlecht. Erik Lambrechts dirigera Charleroi-Courtrai, Bert Put Zulte Waregem - Standard et Alexandre Boucaut sera en charge de Genk - Malines.

