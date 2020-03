Le top 3 des entraîneurs de Pro League selon Eric Van Meir

Si la Pro League est à l'arrêt depuis une bonne dizaine de jours, les clubs belges ont eu l'occasion de montré les crocs et Eric Van Meir a particulièrement été séduit par le travail de trois coachs de l'élite belge.

Et sans surprise, il commence par le coach à succès de ces deux dernières années en Belgique: Philippe Clement, champion avec Genk la saison dernière et bien parti avec Bruges cette saison. "C'est assez improbable ce qu'il réalise. On aurait presque du mal à croire que ça ne fait que deux ans et demi qu'il a commencé en tant qu'entraîneur principal avec Waasland-Beveren", estime l'ancien Diable Rouge.

"Il a bien appris en tant qu'entraîneur assistant et il a su s'inspirer des bons conseils de Michel Preud'homme", ajoute Eric Van Meir qui connaît bien le coach brugeois: "En tant que coéquipier et en tant qu'adversaire, il a toujours été quelqu'un de correct et de fiable. Et il l'est toujours, en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'homme..."

Laszlo Bölöni: "Pas si simple"

Juste derrière le coach de Bruges, on retrouve l'inégalable Laszlo Bölöni qui réalise des prouesses avec l'Antwerp depuis deux saisons désormais. "Son parcours n'a rien de facile non plus. Il était sous pression à l'Antwerp, mais sous sa conduite, le club s'est tranquillement qualifié pour les playoffs 1 et a ajouté la finale de la Coupe à son programme."

Avec un effectif qui a encore gagné en qualité depuis la saison dernière et Eric Van Meir ne dit pas le contraire. "C'est vrai qu'il a eu de très bons renforts au mois d'août, mais il a rapidement mis tout son groupe sur le bon chemin et ce n'était pas si simple à réaliser", insiste notre consultant.

Troisième entraîneur mis sur un piédestal par l'ancien Rouche: Karim Belhocine, qui a succédé à Felice Mazzu en début de saison et qui réussit une formidable saison avec le Sporting de Charleroi. "C'est sa toute première saison en tant que T1 confirmé d'un club de Pro League et il a fait de Charleroi une véritable équipe sur le terrain", note Eric Van Meir.

"Ils se sont qualifiés sans problème pour les playoffs 1. Ils ne perdent presque jamais et ils ont accroché le scalp de quelques cadors du championnat. Impressionnant", souligne encore Eric Van Meir pour conclure.