Pour Arsène Wenger, il faut terminer la saison de Premier League

Comme beaucoup d'autres, l'ancien manager d'Arsenal a fait part de son point de vue sur la situation actuelle.

"Je crois que la priorité pour les dirigeants est de terminer le championnat de Premier League. Cela pourrait signifier repousser les matchs jusqu'à la fin du mois de juin, mais ils doivent le faire pour l'intégrité de la saison", confiait le Français dans TalkSPORT.

L'ancien boss des Gunners s'est également prononcé sur le confinement qui nous touche : "Nous sommes tous confrontés à un nouveau mode de vie et nous devons nous adapter. En France, cela a débuté un peu plus tôt qu'en Angleterre, mais il faut vraiment vivre isolés avec pas plus de cinq à dix contacts par jour. Ce n'est pas facile mais le football n'est pas la principale priorité dans la vie et certains le réalisent maintenant."