Quatre Brugeois, deux Anderlechtois : voici le onze type d'Eric Van Meir après 29 journées de championnat

Après 29 journées, le championnat a été suspendu jusqu'au mois de mai minimum en raison de la pandémie de coronavirus.

Eric Van Meir a effectué son onze type des 29 journées de Jupiler Pro League. Il a choisi un 3-4-3. "J'ai envisagé le leadership sur le terrain, même avec mes défenseurs. J'ai également opté pour l'équilibre nécessaire au milieu", nous confie-t-il.

Gardien

"Je pense que ses statistiques parlent d'elles-mêmes, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai choisi Simon Mignolet. Il est également un leader sur le terrain et tout simplement le meilleur gardien de but de Belgique. Jamais auparavant un club belge n'avait investi autant d'argent dans un gardien de but, mais cela s'est avéré être une bonne décision. Le problème des gardiens de but qui existait au Club Brugge a complètement disparu".

Défenseurs

"Simon Deli est une révélation au Club Bruges depuis son premier match. Chaque match qu'il dispute est supérieur à la moyenne et il est également un leader sur le terrain. De plus, il est fiable et discipliné. Il n'est presque jamais blessé et il n'est pas nécessaire de faire une rotation avec lui. En ce qui me concerne, l'un des meilleurs transferts de l'été de cette saison".

"En outre, j'ai mis Wesley Hoedt. Un joli coup signé D'Onofrio. Il a beaucoup d'expérience, de force dans les duels, il communique beaucoup et surtout c'est quelqu'un qui est très fort dans la construction à partir de l'arrière".

"Last but not least", Vincent Kompany. Fit, c'est tout simplement le meilleur défenseur de notre pays. Son leadership est inégalé et c'est pourquoi je le nomme capitaine de cette équipe. Son rôle de manager/joueur n'ont pas rendu la tâche plus facile".

Milieux

"Vous voyez juste qu'il a le bon bagage et qu'il a déjà beaucoup d'expérience. Eder Balanta est très intelligent en matière d'interception. Il voit les choses avant qu'elles n'arrivent, même lorsque son équipe est à la peine".

"A côté de lui, je choisis Marco Ilaimaharitra. Il a été important pour Charleroi pendant des années et maintenant que le club est si haut placé, il reçoit également l'attention qu'il mérite. Il devrait partir cet été et rejoindre un club plus huppé.

Ailiers

"A gauche, je choisis l'un des plus grands talents de notre pays : Jérémy Doku. D'accord, il n'est pas encore au top chaque semaine, mais c'est logique vu son âge. Mais il est si rapide et élimine son adversaire direct si facilement qu'il peut rejoindre mon équipe. Je vois en lui un potentiel Diable Rouge."

"De l'autre côté de la rue, je choisis Junya Ito. Tout comme le reste de Genk, il a connu des moments difficiles cette année, mais ces dernières semaines, il a mené l'équipe à la victoire grâce à ses actions décisives. Il a du cran. Lorsque Genk arrivera en sixième position, ce que je vois se produire, le Japonais aura joué un grand rôle.

Meneur de jeu

"Des buts importants, un autre footballeur plus complet que l'année dernière, un leader tranquille et son deuxième Soulier d'or : il n'y a pas de place à côté de Hans Vanaken. Il est peut-être le joueur le plus intelligent de ce championnat. Il voit des ouvertures que les autres ne voient pas".

"Jonathan David est énorme cette année. Si un milieu de terrain offensif marque tant...alors vous avez tout simplement beaucoup de qualités. C'est aussi un gars tranquille pour quelqu'un qui a tant de talent. Vous ne l'entendrez jamais dire des choses stupides dans les interviews".

Buteur

"Ce doit être un plaisir de jouer avec Dieumerci Mbokani dans l'équipe. Il gagne presque toutes les duels et sait garder le ballon comme personne. Ses coéquipiers doivent le prendre tel qu'il est : Mbokani choisit ses moments. Ensuite, c'est au reste de l'équipe de travailler plus dur. Dix-huit buts à son âge, cela veut tout dire".