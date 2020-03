Saison terminée en Belgique? "Je le crains", répond Marc Van Ranst

Marc Van Ranst fait le point sur la situation du football belge.

Marc Van Ranst, virologue et épidémiologiste membre du groupe gouvernementale sur le Covid-19, a quasiment fait une croix sur la saison du football belge, comme il l'a expliqué au micro de VTM. "Si j'espère que la saison puisse reprendre? Oui. Mais, est-ce que je crains que ça ne soit pas le cas? Aussi", commente le spécialiste.

Et la raison est simple: le confinement sera sans doute levé avant le 30 juin, date butoir pour les championnats européens, mais la possibilité de voir des spectateurs dans un stade d'ici là paraît, en revanche, peu probable.

"Quand le virus ralentira, cela signifiera que les mesures ont un effet positif, mais on ne va pas tout stopper du jour au lendemain et on sera particulièrement vigilant sur les événements de masse", insiste-t-il. Pour le virologue, il n'est pas impossible de voir encore quelques matchs se jouer, mais peu probable de les voir se jouer dans des stades pleins? "Peut-être que la finale de Coupe de Belgique pourra se jouer à huis-clos", conclut-il.