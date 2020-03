🎥 Hendrik Van Crombrugge et les Diables Rouges: "De la fierté et de la pression"

S'il attend toujours sa première cap, Henddrik Van Crombrugge a célébré sa première sélection il y a quasiment un an et ça reste une grande fierté pour le Limbourgeois.

C'est le 21 mai 2019 que Hendrik Van Crombrugge a été sélectionné pour la première fois avec lles Diables Rouges. Et si Roberto Martinez avait déjà évoqué son nom, le Limbourgeois ne s'attendait pas à faire paartie du groupe.

Il confirme dans cette interview Youtube accordée à Studio Str2el. "C'était une grosse surprise pour moi.", insiste celui qui défendait encore les buts d'Eupen à l'époque. "Le gardien d'un petit club belge qui rejoint la génération dorée du football belge, ça m'a donné beaucoup de fierté", insiste-t-il.

Et ses premiers pas se sont plutôt bien passés, malgré la pression. "On se pose la question: 'Est-ce que j'ai le niveau?'(...) Mais j'ai eu la chance d'être très vite accepté par le groupe et tout s'est bien passé", se réjouit Hendrik Van Crombrugge.