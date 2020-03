Quel noyau a la plus grande valeur marchande en Jupiler Pro League ? Quel est le joueur avec la plus grande valeur par club ? Un aperçu

Les compétitions sont actuellement à l'arrêt. C'était l'occasion pour le spécialiste Transfermarkt d'actualiser une fois de plus les valeurs marchandes des joueurs de la Jupiler Pro League.

C'est Jonathan David qui possède la plus haute valeur marchande du championnat. L'attaquant canadien de Gand a une valeur marchande estimé à 25 millions d'euros et garde Krépin Diatta (21M) et Emmanuel Dennis (17M) derrière lui. L'équipe ayant la plus grande valeur marchande est le Club de Bruges avec 159 millions d'euros.

Le Standard se classe 5e des équipes ayant la plus grande valeur marchande avec 77 millions d'euros. Charleroi se classe 7e avec 36 millions d'euros de valeur marchande et enfin, Mouscron est 10e avec une valeur marchande de 28 millions.

Vous trouverez ci-dessous la valeur marchande totale estimée par club et le joueur ayant la valeur marchande la plus élevée.

Club de Bruges 159,05 M – Krépin Diatta : 21 M

RSC Anderlecht 133,95 M – Yari Verschaeren : 15 M

Gand 100,65 M – Jonathan David : 25 M

Genk 87,50 M – Joakim Maehle : 10 M

Standard 77,55 M – Zinho Vanheusden : 15 M

Antwerp 59,25 M – Wesley Hoedt : 8 M

RSC Charleroi 36,23 M – Marco Ilaimaharitra : 5 M

Zulte Waregem 32,95 M – Cyle Larin : 4 M

Cercle de Bruges 30,00 M – Godfred Donsah : 3 M

Mouscron 28,05 M – Aleix Garcia : 4 M

Malines 26,43 M – Aster Vranckx : 4,5 M

Ostende 25,90 M – Ante Palaversa : 4 M

Saint-Trond 25,43 M – Facundo Colidio : 2,5 M

Courtrai 22,60 M – Tuta : 2,2 M

Eupen 19,65 M – Smail Prevljak : 2,5 M

Waasland-Beveren 15,00 M – Yuki Kobayashi : 1,2 M