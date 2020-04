Fin de championnat : une première depuis la Seconde Guerre Mondiale !

La saison 2019-2020 ne sera que la troisième dans l'histoire a être arrêtée avant son terme. Les deux précédents datent de la Seconde Guerre Mondiale ...

Septante-cinq ans : voilà le laps de temps qui nous sépare de la dernière fois où une saison de D1 belge n'avait pas été jusqu'à son terme. La saison 1944-1945 était en effet la dernière à avoir été stoppée avant son terme, et ce alors qu'elle avait déjà vu son coup d'envoi être retardé en raison de la Seconde Guerre Mondiale et des affrontements sur le sol belge. La bataille des Ardennes, qui débute en décembre 1944, sonnera le glas d'une timide tentative de vivre comme si de rien n'était.

1939-1940 : une saison que l'Allemagne interrompt

Première précision : dans le décompte des saisons de D1 belge ayant officiellement dû être arrêtées en cours de déroulement, aucune des saisons de 1914 à 1919 ne figure. La Belgique, théâtre de violents affrontements durant la Première Guerre Mondiale, suspend les compétitions sportives le temps du conflit et laisse une année de transition aux clubs une fois la guerre terminée en raison des nombreuses pertes au sein de ceux-ci.

Le premier championnat inachevé en Belgique date de la Seconde Guerre Mondiale : alors que la mobilisation générale du pays en septembre 1939 complique les débuts du championnat, les rencontres se joueront cependant jusqu'à l'invasion de la Belgique et des Pays-Bas par le IIIe Reich, qui force l'arrêt immédiat de la compétition en mai 1940. Les clubs ont alors pu jouer entre 8 et 10 journées, le Lierse occupant la tête. Le championnat 1939-1940 ne reprendra pas.

Le football tente d'exister pendant la guerre

Au contraire de 14-18, 39-45 ne sera pas synonyme d'arrêt complet du football en Belgique : si le championnat 1940-1941 est officiellement annulé par l'Union Belge après avoir été monté à la va-vite et sans que les équipes la disputant soient des équipes officiellement en D1 (Waremme, notamment, joue alors sa seule saison en D1, non-officielle donc), 1941-1942 et 1943-1944 se disputeront aussi normalement que les circonstances le permettent.

Comme les précédentes, la saison 1944-1945 tente de se tenir malgré les combats. La Bataille des Ardennes y mettra un terme, et ce alors que la saison avait déjà débuté ... sans les clubs anversois, dont les deux géants de l'époque que sont le Beerschot et l'Antwerp : la ville est bombardée jour et nuit par les V1 et V2 allemands. Liège, également théâtre de nombreux affrontements, aligne le Standard et le FC Liège, mais tous deux disputent 10 et 13 rencontres avant l'interruption alors que d'autres clubs en comptent une vingtaine.

2019-2020 : troisième championnat arrêté

Ce championnat 2019-2020 est donc le troisième à être arrêté avant son terme officiel. Dans des circonstances incomparables, et surtout avec des conséquences bien différentes : alors que le Lierse, en tête en 1940, et Anderlecht, en tête en 1945, ne seront pas sacrés, le FC Bruges devrait bien l'être en 2020. Ce qui n'enlève rien au caractère absolument historique de ce que nous sommes en train de vivre cette saison ...