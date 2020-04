La Pro League au-delà du 30 juin ? L'UEFA ouvre la porte, mais trois clubs en D1A seulement seraient d'accord

L'UEFA a ouvert la porte à une fin des championnats européens au-delà du 30 juin, jusqu'au mois d'août si nécessaire. La Pro League pourrait-elle se poursuivre jusqu'à son terme ?

Jusque là, le timing pour une fin de saison "normale" était tout bonnement intenable : l'UEFA exigeait de ses 55 fédérations membres que les championnats se terminent avant le 30 juin, ce qui ne laissait aucune chance à la D1A et ses Playoffs d'aller à son terme. L'option la plus optimiste envisageait des PO1 réduits, la plus réaliste l'arrêt du championnat au terme de la phase classique (avec la finale de la Coupe et la 30e journée à huis-clos), la plus pessimiste l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 avec les conséquences que cela implique en termes de montants, descendants et refonte du championnat.

L'UEFA a désormais ouvert la porte à une fin des compétitions au plus tard pour ... le 3 août, ce qui impliquerait également de sacrées complications pour la saison 2020-2021 (qui sera suivie, rappelons-le, de l'Euro 2021 et ne peut être prolongée en juin). Les grands championnats, qui perdraient de véritables fortunes si les championnats s'arrêtaient maintenant, auraient donné un avis positif à ce sujet.

La Belgique unanime ? Pas vraiment

En Belgique, cette proposition, purement financière et - si vous voulez notre avis - aberrante, n'est pas vue d'un bon oeil par les clubs. Het Laatste Nieuws rapporte ainsi que la majorité des clubs la trouve "ridicule", et espère que la Pro League et l'Union Belge s'en tiendront à la date du 30 juin, quitte à mettre un terme définitif à la saison.

En Belgique, Anderlecht, l'Antwerp et Genk veulent continuer

Le problème de la fin de contrat des joueurs, dont certains voient leur bail s'arrêter le 30 juin, est évoquée - ainsi que celui du marché des transferts. Des questions auxquelles n'a pas répondu l'UEFA. En Belgique, trois clubs veulent continuer au-delà du 30 juin si nécessaire : Anderlecht, l'Antwerp et le Racing Genk. Charleroi et le Standard réclameraient l'arrêt du championnat.

Globalement, le mot d'ordre de leur part serait de ne pas prendre de décision prématurée sans savoir ce que d'autres championnats décideraient ou comment évolue la situation liée au coronavirus.