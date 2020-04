Michel Vlap à l'Euro en 2021? "C'est un rêve, mais..."

Le Néerlandais a retrouvé des couleurs en fin de saison avec Anderlecht et espère surfer sur cette vague-là dès la reprise. Pour gagner une place en sélection ?

L’Euro reporté d’un an, un espoir en plus pour Michel Vlap? Le numéro 10 d’Anderlecht ne cache pas qu’il a toujours l’espoir de faire ses premiers pas en sélection. "L’Euro 2021, c’est à la fois un rêve et un objectif. Mais je sais qu’il va falloir faire une super saison pour y aller."

Le Néerlandais du Sporting part en tout cas de loin: il n’a encore jamais porté le maillot des Oranje avec le noyau A. Mais il connaît en revanche l’honneur de la sélection néerlandaise: des U18 aux U21, l’Anderlechtois a joué et marqué avec toutes les équipes nationales espoirs dans les catégories de jeunes.