Officiel : l'Antwerp offre un contrat de trois ans à Koji Miyoshi

L'Antwerp a décidé de lever l'option de son milieu offensif japonais Koji Miyoshi.

Koji Miyoshi (23 ans) était prêté cette saison du côté de l'Antwerp par le Kawasaki Frontale et son futur au Great Old est désormais décidé : le Japonais a signé un contrat jusqu'en 2023. Il n'avait pourtant pas obtenu énormément de temps de jeu (15 matchs, 3 buts), la faute notamment à une blessure à la cheville.

Antwerp lichtte de aankoopoptie in het contract van Koji Miyoshi . Onze Japanse aanvallende middenvelder komt over van Kawasaki Frontale. Hij tekende een contract tot medio 2023 en blijft dus komende seizoenen in Rood-Witte kleuren spelen! 🔴⚪ pic.twitter.com/ubvXJaJogi — Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 6, 2020