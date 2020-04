🎥 Arnaud Bodart tente d'imiter René Higuita et lance le "Higuita Challenge" !

Les footballeurs s'ennuient probablement autant que nous et se lancent challenge sur challenge. Arnaud Bodart a fait preuve d'inventivité : le portier du Standard a défié ses homologues (et les autres) au "Higuita Challenge" !

Le portier colombien René Higuita est rentré dans la légende pour son fameux "coup du scorpion", notamment réalisé dans un Wembley comble lors de la rencontre opposant l'Angleterre à la Colombie en 1995. Bien peu de gardiens de but l'ont réalisé par la suite et il faut avouer qu'en match, l'utilité de cet "arrêt" semble limitée.

Mais le "coup du scorpion" a fait rêver des générations de gardiens et a apparemment marqué même les plus jeunes : Arnaud Bodart, portier du Standard, a ainsi lancé le "Higuita Challenge" via une vidéo Instagram, nominant ensuite son équipier chez les Rouches Jean-François Gillet (qui va donc devoir s'exécuter du haut de ses 40 ans !), Thibaut Courtois, un candidat de l'émission Koh Lanta, le champion du monde de hockey Victor Wegnez, David Goffin ... et René Higuita lui-même !