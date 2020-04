L'Antwerp veut poursuivre la saison

Le matricule 1 souhaite terminer la saison en cours malgré l'avis du conseil d'administration de la Pro League qui est de mettre définitivement fin à la saison de football en cours.

L'Antwerp reste favorable à une reprise de la saison en cours. Il faut dire que Genk et Anderlecht, entre autres, ont également voulu garder la porte entrouverte concernant une reprise, bien que les présidents Peter Croonen et Marc Coucke aient rejoint la majorité lors du dernier conseil d'administration.

Maintenant que le Conseil national de sécurité ne veut pas d'événements de masse avant septembre, l'Antwerp espère que cela ne met pas fin à une éventuelle reprise.

"Pourquoi n'avons-nous pas pu terminer la compétition sans public et, si nécessaire, commencer la nouvelle saison en septembre ? Avec ou sans playoffs allégés", explique un membre du club anversois à Het Nieuwsblad. On dirait que le Great Old espère que d'autres clubs vont changer d'avis.