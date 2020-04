Hans Vanaken doit-il quitter le Club Bruges pour franchir un cap ?

A bientôt 28 ans, Hans Vanaken arrive à un tournant de sa carrière. Doit-il quitter le Club Bruges cet été ?

Véritable référence en Pro League depuis des années, Hans Vanaken a encore réalisé un exercice 2019/2020 haut en couleur avec 17 buts inscrits en 46 matchs. Sa régularité au plus haut niveau en Belgique en a fait l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat au XXIe siècle. Néanmoins, à bientôt 28 ans, ce dernier n'a toujours pas quitté sa terre natale, une fidélité à ses racines qui l'empêche sans doute de viser plus haut. Mais pour franchir un palier, doit-il nécessairement quitter le Club ?

Une carrière pleine en Pro League

Si le classement actuel de D1A est gelé et l'exercice 2019/2020 clôturé, ce qui semble être le chemin emprunté jusqu'à maintenant, le numéro 20 des Blauw en Zwart soulèvera le troisième titre national de sa carrière après 2016 et 2018. Ainsi, après deux Souliers d'or consécutifs en 2018 et 2019, le natif de Neerpelt a marqué le Club de son empreinte.

L'ancien joueur de Lokeren a tout vécu avec le club flamand et il n'est pas certain que celui-ci puisse encore lui apporter grand chose pour la progression de sa carrière. Plus largement, avec 201 apparitions, 58 buts et 48 passes décisives en championnat, il semble même qu'il ait fait le tour de la Pro League. Par conséquent, un départ dans un championnat étranger plus réputé, comme en Bundesliga par exemple, apparaît fondamental pour permettre au joueur de franchir un cap.

Partir pour s'imposer avec les Diables ?

Il s'agit surtout d'un passage obligatoire si Hans Vanaken souhaite un jour s'imposer en équipe nationale. Jusqu'à présent, le joueur n'a connu que quatre capes avec les Diables Rouges mais s'il veut espérer en connaître des dizaines d'autres dans les années à venir, il doit démontrer ses qualités dans un championnat plus relevé. Un constat d'autant plus saisissant lorsque l'on remarque que ses principaux concurrents au milieu de terrain, plus jeunes mais pas nécessairement plus talentueux, évoluent aujourd'hui en Premier League et comptent tous plus de sélections que lui (Tielemans, Dendoncker, Praet).

Ainsi, à 27 ans, le milieu offensif a accumulé de l'expérience et arrive à maturité. Alors qu'il est en pleine force de l'âge, cet été apparaît comme le moment opportun pour quitter la Belgique et rejoindre un championnat majeur.