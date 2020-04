Pas de décision concernant la fin de la Jupiler Pro League avant début mai !

L'AG de la Pro League ne sera pas repoussée, comme on pouvait le croire, mais aucune décision concernant la fin du championnat n'y sera prise.

Il faudra encore attendre quelques semaines avant qu'une décision concernant la fin (ou non) des championnats de Pro League soit prise et communiquée : l'Assemblée Générale de la Pro League est bel et bien maintenue ce lundi 27 avril mais, comme l'annonce la RTBF, aucune décision concernant la fin du championnat ne sera prise avant le 4 mai. Le vote est déplacé à cette date et suivra donc le prochain Conseil National de Sécurité.

Les futurs formats des compétitions (quels clubs en D1A, D1B ou non ?) seront quant à eux discutés après les décisions de la Cour Belge d'Arbitrage du Sport (CBAS) quant aux dossiers de licence, qui tomberont le 10 mai prochain.