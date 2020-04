Le président du KV Ostende demande "du respect" pour Marc Coucke

Le deal de reprise du KV Ostende est entériné : le club côtier est sauvé et Franck Dierckens peut souffler. Il a publié un message pour s'en féliciter, et demander également ... du respect pour Marc Coucke.

Qui l'eut cru ? Dans un long message Facebook posté ce mercredi soir, Franck Dierckens, le président du KV Ostende, a rendu hommage au travail de Marc Coucke, avec qui les relations sont tendues depuis des mois. "Le week-end dernier a été une étape importante pour l'avenir du KVO (...) Avec des hauts et des bas, beaucoup d'essais et d'erreurs de la part de tous", déclare-t-il.

"Mais à chaque fois, nous nous sommes relevés pour continuer, parce que personne ne voulait abandonner. Un obstacle important à surmonter a été l'accord avec Marc Coucke. Il s'agissait d'argent et c'est toujours sensible. Mais Marc fait une très bonne affaire avec PMG (l'investisseur américain qui reprend le club, nda) et a rendu un grand service au club ici, car sans cela, je ne sais pas où nous en serions", reconnaît Dierckens. "J'aimerais que nous puissions tous faire preuve de respect envers Marc et mettre le passé de côté".

La scène surréaliste du déplacement du RSC Anderlecht à Ostende, en décembre dernier, semble donc oubliée. Marc Coucke avait quitté le stade à la mi-temps et s'était comporté de manière "inappropriée", estimait alors Dierckens. De son côté, le KVO doit encore passer devant la Cour Belge d'Arbitrage du Sport pour obtenir sa licence en seconde instance. "Cela semble réalisable, mais c'est un dernier obstacle à surmonter", conclut Franck Dierckens.