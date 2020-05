Gianni Bruno dévoile le nom du défenseur qui lui a posé le plus de difficultés cette saison : "Il a passé un palier et a les qualités pour aller encore plus haut"

Le Club de Bruges possède la meilleure défense du championnat avec seulement 14 buts encaissés après 29 journées.

Si le Club de Bruges occupe la première place de Jupiler Pro League, c'est grâce à son attaque mais aussi à sa défense. D'ailleurs, Gianni Bruno, qui a évoqué le confinement, sa reprise d'entraînement avec Zulte et ses objectifs (ICI), a confié que le défenseur qui lui avait posé le plus de difficultés cette saison était Brugeois. Il s'agit de Clinton Mata.

"Il est compact, rapide, technique, costaud dans les duels et anticipe beaucoup. Il est plus que complet", confie l'attaquant de Zulte Waregem. "Il a passé un palier et a les qualités pour aller encore plus haut. Et il y a aussi Simon Deli qui a été très solide. Les deux défenseurs brugeois jouent calmement à chaque fois et possèdent aussi une très bonne relance. Bruges n'est pas premier pour rien", a souligné Bruno qui a affronté le Club à quatre reprises cette saison (deux fois en championnat et deux fois en Coupe, ndlr).