Nasri fait une curieuse révélation sur son entraîneur préféré: "Je pouvais boire et sortir tant que j'étais là le week-end"

Samir Nasri n'a pas été vu sur le terrain depuis un certain temps, mais il offre maintenant des déclarations marquantes sur son séjour à Séville. Surtout à propos de sa relation avec l'ancien entraîneur Jorge Sampaoli.

"J'avais une relation amicale avec Sampaoli. C'était un ami, pas un entraîneur", a-t-il déclaré dans un Instagram Live organisé par Walid Acherchour. "Sampaoli m'aimait tellement qu'il a dit: venez comme chez nous, vous pouvez boire, vous pouvez aller en discothèque, faire ce que vous voulez et je vous défendrai devant le club. Je vous demande seulement d'être bon le week-end sur le terrain."

Et cela ne s'est pas arrêté là. "Je voulais rendre visite à ma famille un week-end durant lequel je n'avais pas à jouer. Sampaoli m'a alors dit qu'il s'occuperait de mon chien. Nous avions l'une des meilleures équipes du monde à l'époque. Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano... Pendant six mois, nous avons été aussi bons que Barcelone et le Real Madrid. "

Le test positif de drogue à Los Angeles a provoqué une rupture avec Séville. "Ce qui s'est passé à Los Angeles a interrompu ma saison. C'était une injection de vitamines: légale et j'avais une ordonnance. Mais à l'hôpital, ils ont injecté beaucoup plus de produit que prévu. J'ai été dévasté parce que j'étais puni pour deux ans. Sampaoli voulait encore me garder, mais c'était fini pour moi. Je ne voulais plus jouer au football, j'y pensais tout le temps."