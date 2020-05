Le coup d'envoi de la saison 2020-2021 repoussé en Pro League? "Débuter le plus tard possible"

Les directives communiquées ce mercredi par le Conseil National de Sécurité ont définitivement mis fin au débat sur la saison 2019-2020 de la Pro League, mais quid de la prochaine saison?

Si le président de la Pro League, Peter Croonen, a laissé ouverte la possibilité de disputer la finale de la Coupe après le 31 juillet, sera-t-il possible de débuter le championnat en août? Le président de Courtrai est sceptique: "Il est impossible d'envisager des matchs officiels sans matchs de préparation", estime Joseph Allijns, dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

"Je me pose la question: les matchs amicaux seront-ils autorisés en juillet?", insiste-t-il avant de plaider pour une reprise retardée au maximum: "Je suis le premier défenseur d'un début de saison reporté le plus tard possible. Peut-être fin août ou début septembre. Cela augmenterait les possibilités de jouer avec des supporters dans les tribunes", estime-t-il pour conclure.