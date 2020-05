Les Espoirs en D1B : l'option resurgit, mais pose question

Au vu des décisions de la CBAS et des options sur la table pour la saison 2020-2021, la possibilité existe que la D1B soit exceptionnellement complétée par les équipes Espoirs en 2020-2021.

Deux montants, pas de descendant, un club en faillite et deux clubs sans licence : faites le compte, il ne restera que trois clubs (Westerlo, Lommel et l'Union Saint-Gilloise) en D1B si la Pro League confirme ce qui est soupçonné depuis longtemps au sujet des promus et relégués en D1A et D1B. Avec 4 clubs en D1 Amateurs disposant de la licence pro, le calcul est simple : nous nous retrouvons devant une D1B à 7, ce qui est impensable pour tout le monde.

Les équipes U21, comme en Eredivisie

Ainsi, nous apprend La Dernière Heure ce jeudi, une option serait à nouveau envisagée par ceux qui doivent trouver une solution à ce casse-tête inédit : intégrer les équipes U21 du G5 en D1B, à l'exemple de ce qui se fait aux Pays-Bas (Jong Ajax et Jong PSV évoluent en Keuken Kampioen Divisie, la D2) ou en Espagne (les équipes Espoirs du Barça, du Real Madrid, de Gijon ou encore de l'Atlético Madrid évoluent en D3).

Cette option amènerait la D1B à 12 équipes et permettrait d'éviter un scénario-catastrophe avec trois descendants en 2020-2021 pour rétablir l'équilibre, ce qui ferait trembler tous les petits clubs. Il n'y aurait en effet qu'un descendant et un barragiste la saison prochaine.

Une solution qui a ses détracteurs

Interviewé par nos soins, Harm Van Veldhoven, CEO de Lommel (D1B) ne mâchait pas ses mots : "C'est risible. J'appelle ça une déformation du championnat", affirme-t-il, et son argument est limpide : les équipes U21 voient leur composition fluctuer en fonction des semaines. En Belgique, il n'était pas rare ces dernières saisons de voir plusieurs joueurs du noyau A évoluer avec les U21 pour retrouver le rythme ou le garder en attendant un transfert, ce qui s'apparentait déjà en compétitions Espoirs à une forme de concurrence déloyale.

À l'inverse, en cas de blessures, plusieurs clubs piochent les meilleurs éléments du noyau U21 pour renforcer l'équipe A ; on se souvient que Craig Bellamy, cette saison, se plaignait de voir son groupe déforcé par les choix de Vincent Kompany. De semaine en semaine, un club de D1B "normal" pourrait donc affronter soit les "vrais" U21, soit des U21 renforcés, soit des U21 déforcés. Qui plus est, souligne Van Veldhoven, "l'attrait commercial des équipes Espoirs est nul ! Il n'y pas 10 personnes qui se déplaceront pour assister à leurs matchs".

Nul doute que si la Pro League se décide à joindre les Espoirs au football professionnel, il faudra réfléchir au meilleur moyen d'éviter ces légères distorsions de la compétition - en interdisant par exemples aux joueurs de l'équipe A de disputer les rencontres de D1B, ou en réduisant le nombre de joueurs de l'équipe U21 pouvant faire le chemin inverse. Ce qu'un club comme Anderlecht, dont c'est le cheval de bataille, refusera certainement ...