Officiel: une cible défensive s'éloigne pour le Club de Bruges

Le latéral gauche avait été cité à Bruges, il ne devrait pas venir.

Michal Karbownik a décidé de prolonger son aventure avec le Légia Varsovie, où il a signé un nouveau contrat de quatre ans, comme l'annonce le club ce samedi, sur les réseaux sociaux. Latéral gauche de formation et international U19 polonais, Michal Karbownik fait partie des grands espoirs du football polonais.

Il avait intégré en début de saison le noyau A du Legia Varsovie et a rapidement séduit en première division polonaise: il a disputé 19 matchs et donné six assists cette saison. Suivi par Bruges et le Napoli, il devrait donc poursuivre son apprentissage sous les couleurs du club de Varsovie.