Xabi Alonso sous le charme d'un ancien talent d'Anderlecht

Xabi Alonso, actuellement entraîneur en troisième division espagnole, n'a pas caché son admiration pour l'ancien du RSC Anderlecht Andy Kawaya.

Dans un entretien avec le journaliste espagnol Angel Garcia Alvarez, Xabi Alonso (38 ans), qui a fait ses débuts en tant qu'entraîneur l'année passée à la tête de la Real Sociedad B, l'équipe réserve de la Real Sociedad, a donné son avis sur les meilleurs joueurs de Segunda Division B (D3) espagnole. Et un Belge a attiré son regard : Andy Kawaya, l'ancien espoir du RSCA.

"Au niveau individuel, Kawaya, quand il s'agit de débloquer des situations, est l'un des joueurs les plus déroutants que j'ai vu jouer, un joueur à part", estime l'ancienne star de Liverpool et du Real Madrid, champion du monde et d'Europe avec la Roja. Une belle preuve de reconnaissance de la part d'une icone du football espagnol pour Andy Kawaya (23 ans), dont nous vous rappelions la belle saison il y a quelques semaines.