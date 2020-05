William Dutoit évoque la saison mouvementée d'Ostende et son avenir : "Je ne ferme aucune porte"

Les Côtiers ont été au bord du naufrage tant sur le terrain qu'en dehors. Mais ils ont finalement acquis leur maintien et obtenu leur licence. Mais de nouveaux investisseurs sont arrivés...

William Dutoit est ravi qu'Ostende se soit maintenu en D1A et ait obtenu sa licence. "Je suis soulagé parce que cela a été flou pendant une bonne période de la saison et ce n'était pas facile à gérer, mais l'histoire se termine bien avec le rachat et le maintien en Jupiler Pro League, et ce, sur et en dehors des terrains", nous confie le portier français.

Après avoir débuté l'exercice 2019-2020 par deux victoires contre Anderlecht et le Cercle de Bruges, Ostende a ensuite déchanté et a terminé à la 15ème place. "La saison avait pourtant bien commencé. Même si on savait que l'on ne terminerait pas dans le haut du classement, on pensait finir à une meilleure place", souligne le joueur âgé de 31 ans. "Puis les problèmes se sont enchaînés. L'incertitude quant à la vente du club, les deux changements de coachs et les bruits de couloirs. On entendait beaucoup de choses comme quoi on n'allait pas être payé et que le club allait faire faillite. Finalement la saison s'est terminée juste avant la dernière journée de la phase classique. J'aurais aimé disputer cette 30ème rencontre afin de mettre fin à toute discussion et de valider ainsi totalement le maintien", précise l'ancien joueur de Saint-Trond.

Titulaire indiscutable au sein des cages du KVO, Dutoit a réalisé de bonnes prestations cette saison. "Je suis un éternel insatisfait et le football est un sport collectif. Ce sont donc les résultats de l'équipe qui passent avant tout. Néanmoins, je suis content d'un point de vue individuel. Il est vrai que j'ai eu beaucoup de temps de jeu et que j'ai répondu présent dans des moments importants. Et à l'heure de faire les comptes, ces points valent très chers car on a fini avant-dernier avec deux points d'avance sur Waasland-Beveren", ajoute le Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Ostende, le portier n'a pas vu le club lever l'option d'une année supplémentaire. "Elle n'a pas été levée par le club et des coéquipiers se retrouvent dans le même cas. Le président était en plein négociation pour la reprise du KVO et souhaitait discuter une fois le club repris et la licence obtenue. Mais d'autres décideurs sont là désormais. Je n'ai eu aucun contact avec eux. Je suis donc libre de tout contrat. Aujourd'hui, je suis ouvert à toutes propositions et je ne ferme aucune porte, ni celle du KVO ", conclut William Dutoit.