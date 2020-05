Un défenseur élu 'Joueur de l'année' à Bruges!

Si le secteur offensif du Club de Bruges a brillé cette saison, avec notamment les 13 buts du Soulier d'Or Hans Vanaken (troisième meilleur buteur du championnat) ou encore les 14 assists du meilleur passeur du championnat, Ruud Vormer, et si Simon Mignolet s'est rapidement imposé comme le meilleur gardien du championnat, c'est bien un défenseur que les supporters Blauw en Zwart ont plébiscité au moment de choisir leur joueur de la saison.

Et cet honneur, c'est à Clinton Mata qu'il revient. Souvent pointé par ses équipiers comme l'un des maillons forts du dispositif de Philippe Clement, l'Angolais a cartonné cette saison sur le flanc droit brugeois, disputant 25 des 29 rencontres du Club en championnat et distillant au passage trois assists, dont un, inoubliable, sur la pelouse du Galatasaray, en Ligue des Champions.

Suffisant pour accrocher un premier titre de champion de Belgique à son palmarès et conquérir définitivement le cœur des supporters Blauw en Zwart.

Proximus Player of the Year: @ClintonMata19! 👏🏻 This is quality! 💙🖤 pic.twitter.com/fYjtAj6xP7