Les nouveaux investisseurs d'Ostende se veulent rassurants : "Nous resterons jusqu'à ce que nos ambitions soient réalisées"

Les investisseurs américains du KV Ostende sont ambitieux, mais veulent réaliser leur projet étape par étape. D'abord, le club doit devenir plus sain et cela devra se faire avec un budget plus restreint.

"Nous allons attirer de nouveaux sponsors, année après année, en essayant d'augmenter le budget", déclare le nouveau propriétaire Paul Conway dans le Krant van West-Vlaanderen. "Mais nous sommes réalistes : le budget pourrait être moins important la saison prochaine que cette année. L'objectif sera toujours le suivant : un football meilleur et attrayant, avec une pressing intense et une équipe jeune". Ils ont fait la même chose à Nice, mais ce club a été vendu entre-temps. "Nous resterons jusqu'à ce que nos ambitions se réalisent. Nice, c'est une autre histoire. Nous investi 17 millions d'euros dans un nouveau complexe d'entraînement, la valeur marchande du groupe est passée de 40 à 160 millions d'euros, le merchandising augmentait de 100% chaque année..." "Nous avons laissé le club en excellente forme et nous voulons également faire pareil avec le KVO, un club qui a une tradition de 116 ans jusqu'à présent".