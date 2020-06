OFFICIEL: Amara Baby est un Panda

C'était dans l'air, c'est désormais officiel: Amara Baby ne sera plus à l'Antwerp pour la prochaine saison.

Amara Baby a signé au KAS Eupen ce lundi, et ce pour une durée d'un an. Pas prolongé par le Great Old, l'ailier se cherchait un nouveau défi et il va découvrir un nouveau club de Pro League en signant chez les Pandas.

Amara Baby a grandi en France et a joué en 2ème division pour Châteauroux, Le Mans et l’AJ Auxerre. En 2015, le joueur offensif est passé en Belgique pour jouer avec le Sporting Club Charleroi. En 2018 Baby a été transféré à l’Antwerp.